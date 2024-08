A Isola di Capo Rizzuto arriva il “Japigi Reggae Festival”, quattro giorni con i migliori artisti della scena reggae italiana

Appassionata di musica reggae e dancehall, Dj Elena abbraccia anche altri generi come afrobeat, moombahton, R&b, Rap. La sua versatilità le consente di creare mix unici che rispecchiano una vasta gamma di influenze musicali, mantenendo sempre alta l’energia delle sue performance.

Il calendario chiude, domenica 11 agosto, con il live set di Raphael, cantante talentuoso, nato a Savona da padre nigeriano e madre italiana, si è esibito in quasi tutti gli stati europei, in Messico e Giamaica, ha pubblicato una serie di album e singoli e continua a portare in giro per l’Italia e non solo i suoi showcase e band set dove dimostra la sua bravura nella scrittura delle canzoni e il suo talento vocale. La domenica, sul palco del Japigi Reggae Festival si esibirà anche Raina, uno dei fondatori della Villa Ada Posse, storica crew reggae romana, attivo da più di trent’anni come solista, dj e producer, ha firmato diverse pubblicazioni discografiche e innumerevoli hit.

Si alterneranno alla consolle per il gran finale Manlio Calafrocampano, Dj Elena dei Compari Sodi e Mario Dread.

JAPIGI REGGAE FESTIVAL

Il primo festival reggae con la direzione artistica di Bunna (Africa Unite)

8/9/10/11 AGOSTO 2024

CAMPING SAN PAOLO

Località Anastasi, Isola di Capo Rizzuto

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)

CALENDARIO EVENTI

GIOVEDÍ 8 AGOSTO

GIOMAN & KILLACAT

BIG SIMON

LA MARINA

DJS: LAMPA DREAD & PAPA OZNE AKA ENZO CASELLA

VENERDÍ 9 AGOSTO

JOVINE

ATTILA

DJS: MUJINA CREW & MARIO DREAD

SABATO 10 AGOSTO

LION D

RANKIN’ LELE & PAPA LEU

MANLIO CALAFROCAMPANO

DJS: MANLIO & COMPARI SODI

DOMENICA 11 AGOSTO

RAPHAEL

RAINA

DJS: MANLIO & COMPARI SODI & MARIO DREAD

Biglietti

Ingresso singole serate 15 euro

1 giorno di Festival + tenda 30 euro

2 giorni di Festival + tenda 60 euro

3 giorni di Festival + tenda 90 euro

Ingresso promo: full pass + tenda 100 euro

Come raggiungere il Camping San Paolo

✈ AEREO: Aeroporto “Pitagora” di Crotone S. Anna a 10km

Voli disponibili da Milano Bergamo, Venezia e Bologna, Torino e Roma

Aeroporto “S. Eufemia” di Lamezia Terme a 90km

Voli disponibili da Bologna, Genova, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Pisa, Torino, Venezia e Verona

🚐 SERVIZIO NAVETTA: disponibile su richiesta, da LAMEZIA TERME, CATANZARO e CROTONE

🚅 TRENO: stazione di Crotone e poi prendere pullman per Capo Rizzuto o per Isola di Capo Rizzuto

🚌 BUS: Terminal Romano di Crotone, bus disponibili su Flixbus e Itabus

🚗 IN AUTO: da Nord uscire a Sibari sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, proseguire sulla SS106 Jonica in direzione Reggio Calabria, uscita ISOLA CAPO RIZZUTO

(dopo aeroporto S. Anna)

Da Reggio Calabria, uscire a Catanzaro, prendere la SS106 Jonica in direzione Taranto, uscita ISOLA CAPO RIZZUTO.