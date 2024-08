“XIX Festival Internazionale della Fisarmonica”: a San Vincenzo La Costa lo spettacolo di Antonio Grosso & About Tarantella

Con una serata che promette tutta l’intensità di uno strumento di tradizione, il Festival Internazionale della Fisarmonica” di San Vincenzo La Costa propone, nella serata di sabato 3 agosto alle 21.30, in piazza Municipio, lo spettacolo di Antonio Grosso & About Tarantella. Un Quartetto di fisarmonica diatonica, pianoforte, basso elettrico e batteria in un vigoroso spettacolo di pizzica, taranta e tammurriata. Antonio Grosso garantisce sempre performance ad alta energia, ma anche brani delicati in grado di far compiere al pubblico un viaggio dentro storie e atmosfere lontane. La sua lunghissima formazione lo ha reso acclamato fisarmonicista cromatico e diatonico in Italia, tanto da conquistare numerosi premi a livello nazionale come, su tutti, i riconoscimenti di AMISAD (Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia Diatonici) e AMISAL (Associazione Musicale Italiana Strumenti Ancia Libera). I suoi brani risaltano per complessità e ispirazione, facendosi amabilmente contaminare dalla musica argentina e francese. Si è esibito in concerti dal vivo in molti Paesi del mondo e questo ha fatto sì che i suoi pezzi abbiano ottenuto consenso internazionale e siano eseguiti adesso da molti musicisti.

Ogni spettacolo del cartellone è motivo di conoscenza, di valori e identità della cultura e della musica del Sud d’Italia, e rispecchia pienamente lo spirito del Festival Internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo la Costa voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gregorio Iannotta. Il borgo continua a tutelare un’antica tradizione musicale, con un programma che sa mettere insieme turismo e anima popolare attraverso la scoperta delle bellezze storiche e naturali dell’intero territorio, offrendo spettacoli completamente gratuiti. Il Festival è tra gli eventi di punta della regione, e viene ulteriormente confermato dal fatto che, su 190 domande giunte, afferenti alla linea 1 rivolta agli Enti Pubblici dell’Avviso eventi culturali della Regione Calabria, il progetto si è attestato all’ottavo posto, con un punteggio di valutazione di 95 su 100.

Il Festival – sotto la direzione artistica del M° Pietro Pardino, coadiuvato dalla presidente del Consiglio comunale con delega agli Eventi, Alessandra De Rose – proseguirà poi con gli altri spettacoli in programma nel cartellone. Infatti, il 10 agosto alle 21.00, in Largo Caracciolo, all’interno della X edizione della Notte bianca di San Sisto dei Valdesi, suonerà Ida Altrove 4rtet – Musica italiana e d’oltreoceano in chiave jazz e R&B – Quartetto piano/synth – basso elettrico – batteria – voce. Il sagrato della chiesa del Carmelo, nella frazione Gesuiti, sarà poi lo spazio per lo spettacolo in programma giovedì 29 agosto, alle 21.30. Qui si esibiranno Paolo Presta & Federica Greco in “A sta frinesta” – Canti della tradizione orale calabrese, in Duo fisarmonica diatonica – tamburello/voce, mentre la serata di chiusura di domenica 8 settembre si terrà, con inizio alle 19.00, a San Vincenzo La Costa, con il concerto dell’Orchestra Giovanile dell’Associazione culturale Polimnia, diretta dal M° Mattia Salemme in “Bach incontra Piazzolla” con, al bayan, Pietro Pardino.