A Cirò la X edizione di “Incontri DiVini nel Borgo Antico”

Il 12 agosto, il suggestivo vecchio borgo di Cirò ospiterà la decima edizione di “Incontri DiVini nel Borgo Antico”, un evento irrinunciabile che celebra il ricco patrimonio identitario, culturale, enogastronomico del territorio Cirotano. Organizzato dall’Associazione Culturale Le Quattro Porte, l’evento si distingue per il suo unico connubio di vini pregiati, musica e arte, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale indimenticabile.

“Incontri DiVini nel Borgo Antico” rappresenta una tappa obbligata per tutti gli amanti del buon vino e della cultura. Quest’anno in occasione del suo decimo anniversario, l’evento promette di essere ancora più speciale, il programma della serata sarà arricchito da performance musicali dal vivo e mostre d’arte, immersi come sempre in un’atmosfera briosa e conviviale creata dalla presenza delle storiche Cantine Vinicole Calabresi. Gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire in una quiete sera d’estate in un immenso e magico scenario un perfetto equilibrio tra i piaceri del palato e quelli dell’anima.

“Con questa decima edizione, vogliamo non solo celebrare un traguardo importante, ma anche rendere omaggio alla nostra terra e alle sue straordinarie risorse enogastronomiche”, afferma Pierluigi Murgi, Presidente dell’Associazione Culturale Le Quattro Porte. “Siamo orgogliosi di poter condividere con il pubblico un evento che unisce degustazioni di eccellenza, arte e musica, in un contesto così suggestivo e ricco di cultura e di storia come il nostro antico territorio.”

L’evento invaderà il centro storico di Cirò, un percorso affascinante che terminerà nella Piazza Stefano Pugliese, piazza principale del paese. Dunque un lungo percorso in cui protagoniste assolute saranno le cantine che offriranno il meglio della cultura enologica.

Inoltre, all’interno della serata avverrà la consegna ufficiale dei premi alle aziende vitivinicole del territorio, vincitrici del Concorso Enologico Internazionale di Città del vino.

Mentre le band musicali che allieteranno il pubblico, saranno:

Lazzaro;

Sun;

Panta Rei Band;

Nica’s Dreams Band

Jericho Dixieland Jazz;

Angelo Lamanna “Cuntastorie”;

Diretta “Radio Studio 97”;

DJ Set.