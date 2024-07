Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone, imprenditore dona quindici nuove poltrone per le mamme dei bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria

Domani, giovedì 18 luglio alle ore 11.00, all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone si terrà una piccola cerimonia per la consegna di nuove poltrone per le mamme, destinate al reparto di Pediatria. Si tratta di una generosa donazione del gruppo imprenditoriale Iannone di Isola di Capo Rizzuto, il cui amministratore è il papà di una bimba che è stata ricoverata di recente nel reparto gestito dalla dottoressa Stefania Zampogna per una terapia piuttosto complessa, che ha richiesto un periodo di degenza abbastanza lungo. Il genitore, anche in segno di riconoscimento per le cure dedicate alla sua bimba, ha inteso donare al nosocomio cittadino quindici poltrone modenre, comode e reclinabili, al fine di rendere più gradevole anche ai genitori il periodo di ospedalizzazione.

Soddisfatti i vertici dell’Asp, guidata dal Commissario straordinario Antonio Brambilla, che domani sarà presente insieme al Direttore Sanitario Pasquale Mesiti ed al Direttore di Presidio medico Lucio Cosentino, nonché al Primario del reparto di Pediatria, per ringraziare personalmente il benefattore.

Nonostante i momenti di difficolta per la carenza di personale, il reparto di Pediatria del San Giovanni di Dio, che è di supporto anche alla patologia neonatale, ha registrato nel 2023 un aumento dei ricoveri ordinari, dei ricoveri in day hospital, ma anche dell’attività in Pronto soccorso e dell’attività specialistica, ed in particolar modo dell’Allergologia, per la quale arrivano pazienti da tutto il territorio regionale, della Gastroenterologia, della Diabetologia e dell’Auxo-endocrinologia.

Il reparto, inoltre, dallo scorso mese di gennaio ha attivato due nuovi servizi: L’OBI, Osservazione breve intensiva per patologie a media complessità, ossia una modalità assistenziale che consente una più rapida deospedalizzazione del paziente, attraverso un corretto approccio diagnostico e terapeutico nel breve tempo, finalizzata ad andare incontro alle esigenze delle famiglie; e l’ambulatorio per i disturbi della nutrizione, che sono diventati vere e proprie emergenze sociali. Grazie ad un importante lavoro di squadra, nel reparto di Pediatria è stato registrato anche un aumento relativo alla gestione di pazienti complessi.