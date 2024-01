Il 4 febbraio a Crotone il “Memorial Viviana Calvo”

– Solidarietà, sensibilizzazione, condivisione, sport. Queste le tematiche che verranno affrontate durante il torneo “Memorial Viviana Calvo”, che si terrà il prossimo 4 febbraio presso il Centro Sportivo Academy di Crotone, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Officina Kids e dai suoi volontari, Michele La Torre e Gaetano Citriniti.

Un torneo di calcetto al quale prenderanno parte le compagini dell’Ordine degli Architetti, degli Avvocati, degli Ingegneri, del Comando della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Gerardo Sacco e dei genitori di Officina Kids. Un pomeriggio all’insegna dello sport e della condivisione, ricordando le sempre troppe vittime di tumore nel nostro territorio.

Per l’occasione è stata organizzata anche una raccolta fondi, grazie a numerosi e sensibili benefattori, il cui ricavato verrà devoluto in favore delle attività della Lilt Crotone Odv.

La prima edizione del Torneo Memorial Viviana Calvo si terrà domenica 4 febbraio alle ore 16.00, in occasione del Word Cancer Day, presso la struttura sita in via Martin Luther King.