Crotone: stop alle auto sul lungomare il 4 febbraio

Con ordinanza dirigenziale è stata disposta la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 4 febbraio 2024

E’ stata disposta, inoltre, la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l’incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nel medesimo giorno e nel medesimo orario, consentendo l’accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d’Italia esclusivamente ai residenti e all’utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.