Crotone: 267.000 euro per progettare interventi per l’efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’Istituto “Ernesto Codignola”

Un finanziamento ottenuto dal Comune di Crotone che è frutto della programmazione ma anche del dialogo e della partecipazione attiva.

Si tratta dei 267.000 euro che il Ministero dell’Interno ha concesso al Comune a seguito della partecipazione al bando che prevedeva la copertura finanziaria per la progettazione di interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza di edifici scolastici.

È del 28 ottobre il decreto che assegna, per l’appunto, 267.000 all’Ente.

Programmazione e dialogo.

Perché la scelta dell’amministrazione di destinare l’eventuale finanziamento ad uno degli istituti storici della città, l’Ernesto Codignola è arrivata dopo una serie di sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali ed incontri con una delegazione dell’Istituto scolastico.

Il finanziamento ottenuto, come ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, consentirà all’Ente di avere la necessaria copertura finanziaria per realizzare il progetto esecutivo di efficientamento e di messa in sicurezza della scuola.

Questo finanziamento risulta fondamentale per realizzare gli interventi per i quali è previsto un impegno finanziario di 4.000.000 di euro