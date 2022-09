Calcio Crotone, presentate le nuove divise rossoblu’ per la stagione 2022/23: sullo sfondo opere d’arte e frasi identitarie

Opere d’arte sullo sfondo e frasi motivazionali all’interno. Sono state concepite per richiamare lo spirito identitario crotoniate ed evocare la rinascita le nuove maglie dell’Fc Crotone che sono state presentate questo pomeriggio dal direttore generale Raffaele Vrenna. Le tre casacche – casa, trasferta e terza maglia – realizzate dalla Zeus sono caratterizzate dallo sfondo di un’opera d’arte molto famosa: la Grande onda di Kanagawa, una xilografia di Katsushika Hokusai pubblicata la prima volta tra il 1830 e il 1831. “E’ stata fatta questa scelta – ha detto Vrenna – perche’ l’onda si ricollega a Crotone, citta’ di mare ma anche perche’ l’artista che era caduto in crisi, con questa opera ha avuto il successo che gli ha permesso di rinascere. Proprio cio’ a cui puntiamo noi”. Inoltre nelle maglie dell’Fc Crotone oltre alla scritta in greco QRO (iniziali di Kroton) sono stati inseriti i testi di una canzone scelti con un referendum sui social. In particolare sulle tre maglie ci sono le frasi della canzone di Rino Gaetano “A me piace il sud” che e’ uno dei brani con i quali si identificano maggiormente gli ultras della Curva Sud. Anche la maglia del portiere ha delle caratteristiche particolari: la trama e’ realizzata con le tipiche geometrie ‘greche’ e poi vi sara’ stampato un capitello magno greco. Ad indossare le divise sono stati gli ultimi cinque acquisti dell’Fc Crotone: Bernardotto, Carraro, Crialese, Papini e Tumminello.