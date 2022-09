Maria Elena Boschi a Crotone, Ventura: “Un’assunzione di responsabilità verso i calabresi”

La volata in Calabria del Terzo polo alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre parte da Crotone con la visita dell’ex ministro Maria Elena Boschi. In prima tappa in regione, durante la quale la stessa Boschi, capolista di Azione-Italia Viva alla Camera in Calabria, ha lanciato le proposte «concrete>> e «realizzabili» immesse nel programma elettorale. Tanti i cittadini presenti, simpatizzanti politici ed esponenti partitici, tra cui Ernesto Magorno, Fabio Scionti, Carla Capocasale, Domenico Mazza e Daniela Ventura. A fare gli onori di casa, invece, moderando l’evento, il coordinatore cittadino di Italia Viva, Ugo Pugliese. Incisivo l’intervento della candidata al Senato nella lista Azione-Italia Viva, Plurinominale e Uninominale Senato U01, nella regione Calabria, Ventura, nonché dirigente di Italia Viva in Calabria. <<La presenza di voi tutti qui, la presenza in Calabria dell’on. Boschi, è testimonianza di straordinaria attenzione per questo territorio – sottolinea Daniela Ventura – ma anche un’assunzione di responsabilità verso i calabresi, che troppo spesso, negli ultimi tempi, hanno avvertito la Repubblica e le sue istituzioni come lontane dalle loro vite, che si sono sentiti privati di diritti e opportunità che altrove sono riconosciuti a tutti. Oggi siamo qui per dire che quella stagione è chiusa, se ne apre un’altra perché insieme al mio partito Italia Viva, insieme al Terzo Polo alla guida del Governo faremo una precisa scelta di campo: affrontare i problemi e risolverli, anziché usarli per fare propaganda o polemica>>.