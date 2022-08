Versace: “Piena vicinanza al sindaco Ferrari, si apra una seria riflessione nazionale sui rischi di chi amministra la cosa pubblica”

“Solidarietà e vicinanza al sindaco di Cirò Marina e Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari vittima di una vile intimidazione al quale da qualche giorno è stata assegnata una scorta”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace.

“Siamo vicini al sindaco Ferrari e a tutti quegli amministratori che quotidianamente rischiano la pelle per svolgere la loro attività di servizio nei confronti della comunità che rappresentano – ha aggiunto Versace – è davvero assurdo che chi rappresenta le istituzioni a livello territoriale sia sottoposto a questo livello di rischio che riguarda non solamente le singole personalità politicamente esposte, ma anche le loro famiglie e chi si trova ad operare al loro fianco. Su questi temi, anche insieme ad Anci, da tempo abbiamo chiesto che si apra una seria riflessione a livello nazionale, affinchè chi si espone in prima persona per amministrare la cosa pubblica sia adeguatamente tutelato e possa svolgere in serenità le proprie funzioni di rappresentanza”.

“A nome dell’intera comunità metropolitana di Reggio Calabria giungano al sindaco Ferrari sentimenti di piena vicinanza e di sostegno – ha concluso Versace – siamo certi che i gravi episodi che lo hanno riguardato non lo distoglieranno dall’attività di servizio che quotidianamente porta avanti anche nella sua funzione di Presidente della Provincia di Crotone”.