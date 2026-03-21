La città di Cassano all’Ionio entra ufficialmente nell’associazione nazionale “Città dell’Olio”

La Città di Cassano All’Ionio entra ufficialmente a far parte dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, importante network che riunisce i territori italiani impegnati nella valorizzazione dell’olivicoltura e dell’olio extravergine di qualità.

A seguito della richiesta di adesione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28 gennaio 2026, l’ingresso del Comune è stato formalmente accolto con comunicazione del Presidente Michele Sonnessa, che ha reso noto come, nel corso della Giunta nazionale del 13 marzo scorso, l’istanza sia stata ufficialmente accettata.

Già durante il Consiglio Comunale del 28 gennaio, il vicesindaco Giuseppe La Regina e il sindaco Gianpaolo Iacobini, oltre ai consiglieri di maggioranza, avevano evidenziato il valore strategico di questa adesione, sottolineando come essa rappresenti una vetrina fondamentale per la promozione del patrimonio olivicolo locale, oltre che un importante volano per lo sviluppo dell’agri-turismo e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio a livello regionale e nazionale.

“Nella Calabria tra le regioni più bio d’Italia – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Giuseppe La Regina – Cassano ha un’opportunità in più per promuovere uliveti e oli di qualità. Lo fa tornando a far parte dell’associazione delle Città dell’Olio. Un circuito nazionale di primaria importanza sotto il profilo della valorizzazione e della tutela: ne saremo parte anche noi, con la Grossa di Cassano e l’Evo dei nostri produttori. Con orgoglio, con amore”.

A Cassano All’Ionio l’olivicoltura rappresenta una risorsa fondamentale e identitaria. Gli uliveti, che si estendono tra colline e pianure, beneficiano di un clima favorevole e di terreni fertili, dando vita a un olio extravergine di oliva di qualità, espressione autentica del territorio. Una tradizione antica, tramandata da generazioni, che oggi continua a distinguersi per profumi intensi e sapori equilibrati. L’olio di Cassano è protagonista della cucina locale e delle tradizioni gastronomiche, ma anche di eventi e iniziative dedicate alla cultura dell’olio, rafforzando il legame tra comunità, paesaggio e identità.

Con questo ingresso, Cassano All’Ionio si conferma esempio virtuoso di come l’olivicoltura possa contribuire allo sviluppo sostenibile e alla promozione integrata del territorio, rafforzando il proprio ruolo all’interno dei circuiti nazionali di eccellenza.