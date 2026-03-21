AIGA Cosenza incontra la direzione del carcere: le proposte per il futuro

Un confronto concreto, nel solco di un dialogo già avviato negli anni, che oggi si rafforza e guarda al futuro. La sezione bruzia dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA Cosenza) guidata dall’Avv. Giuliano Arabia ha avviato un dialogo con la nuova direttrice della Casa Circondariale di Cosenza, Dott.ssa Roberta Filomena Toscano, con l’obiettivo di avviare una nuova fase di collaborazione istituzionale.

Alla presenza dei vertici dell’amministrazione – tra cui il Comandante della Polizia Penitenziaria Agostino Sestino, la responsabile dell’area educativa Dott.ssa Maria Francesca Branca e la funzionaria giuridico-pedagogica Dott.ssa Karen Scrille – si è svolto un confronto costruttivo, durante il quale sono state condivise idee e avanzate proposte per future iniziative comuni.

A guidare la delegazione AIGA, il Presidente Arabia, affiancato dalla Segretaria di Sezione Annalisa Trotta, dalla referente locale dell’ONAC Lucrezia Gentile, e dai consiglieri Rossana Nociti, Mariafrancesca Arcuri e Andrea Ippolito Scoti: una squadra giovane e coesa che ha posto sul tavolo proposte operative, tra cui un progetto concreto volto a favorire occasioni di incontro, socialità e inclusione, come primo passo verso percorsi di reinserimento.

“L’incontro con la Direzione della Casa Circondariale di Cosenza è stato un momento di confronto concreto, che si inserisce in un dialogo già avviato negli anni e che oggi si rafforza, aprendo nuove prospettive di collaborazione. Abbiamo condiviso riflessioni e proposte su possibili iniziative da sviluppare insieme, sottoponendo all’attenzione dei vertici dell’Amministrazione, un progetto volto a sensibilizzare la collettività sul valore del reinserimento sociale, riportando al centro il tema dei pregiudizi che troppo spesso continuano a colpire anche chi ha già pagato il proprio debito con la giustizia”, ha dichiarato il Presidente dell’AIGA di Cosenza Giuliano Arabia.

Un percorso già avviato negli anni, nel quale la sezione locale dell’AIGA ha infatti mantenuto un’attenzione costante verso le condizioni della casa circondariale cittadina, attraverso visite periodiche e momenti di confronto diretto con l’istituto.

Un impegno che si traduce oggi in un’azione concreta, fatta di dialogo, collaborazione e iniziative capaci di restituire dignità e prospettive.

Perché, come evidenziato anche nel corso dell’incontro, momenti di socialità e apertura diventano fondamentali per consentire ai detenuti di guardare al futuro con uno sguardo diverso.

In questa direzione si inserisce anche la prossima iniziativa: una visita alla Casa Circondariale prevista per il prossimo 26 marzo, organizzata in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale AIGA sulle Carceri (ONAC), in vista delle festività pasquali.

Un segnale concreto di attenzione verso la realtà carceraria e, soprattutto, verso la funzione della pena: non solo sanzione, ma anche occasione di reinserimento e nuove opportunità.