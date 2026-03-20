Referendum giustizia, a Corigliano-Rossano fronte comune per il NO: “Difendere equilibrio democratico e autonomia della magistratura”

“Si è svolta presso la Cittadella dei Ragazzi e dei Bambini di Corigliano-Rossano l’iniziativa pubblica promossa dal Comitato per il No, dal Partito Democratico, da AVS e dal movimento 5 stelle in vista del referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo.

Una partecipazione significativa, attenta e coinvolta ha confermato quanto il tema della giustizia sia sentito dai cittadini e quanto sia forte il bisogno di informazione e confronto su una riforma che incide direttamente sugli equilibri democratici del Paese.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Francesco Madeo, segretario del Partito Democratico di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, Ferdinando Pignataro, portavoce regionale AVS, Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Partito Democratico, a chiuso la serata Angelo Bonelli, portavoce nazionale di AVS.

Dagli interventi è emersa una posizione chiara e condivisa: l’Italia ha bisogno di una riforma della giustizia, ma non di questa riforma.

Una riforma che non affronta i nodi strutturali del sistema — a partire dai tempi dei processi, dalla carenza di personale e dagli investimenti necessari — e che rischia invece di incidere sull’equilibrio tra i poteri dello Stato, esponendo la magistratura a una maggiore influenza della politica.

È stato ribadito con forza come l’autonomia e l’indipendenza della magistratura rappresentino un presidio fondamentale della democrazia e una garanzia per tutti i cittadini, assicurando che la legge sia davvero uguale per tutti.

L’iniziativa ha rappresentato anche un importante momento di convergenza politica e territoriale, con la presenza di Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, a testimonianza della volontà di costruire percorsi comuni sui temi centrali per il Paese e il territorio.

Forte, inoltre, il richiamo alla partecipazione: il vero rischio non è solo una riforma sbagliata, ma l’astensione e l’indifferenza.

Per questo l’appello che arriva da Corigliano-Rossano è chiaro: il 22 e 23 marzo è fondamentale andare a votare e votare NO.

VOTARE NO significa difendere l’equilibrio democratico, l’autonomia della magistratura e il principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Francesco Madeo, segretario cittadino PD, Giuseppe Acroglianò, segretario cittadino AVS, Lidia Sciarrotta, Movimento 5 stelle.