Il sindaco Franz Caruso rilancia l’unità istituzionale sul risanamento finanziario e sul Fondo liquidità

Il sindaco Franz Caruso, interviene nuovamente sul tema del risanamento finanziario del Comune di Cosenza e sul dibattito relativo al Fondo di anticipazione di liquidità, accogliendo l’appello all’unità lanciato dal vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, Alfredo Antoniozzi.

“Ritengo utile ed opportuno l’appello del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, Alfredo Antoniozzi – afferma Franz Caruso – che richiama all’unità e alla collaborazione tutti i parlamentari cosentini su un tema così delicato e strategico per i nostri territori. Il Comune di Cosenza vive dal 2019 una condizione complessa legata al dissesto finanziario, lasciatoci in eredità dai nostri predecessori, che ha imposto sacrifici importanti all’Ente, ai cittadini e all’intera comunità. Si tratta di un percorso difficile, fatto di rigore, responsabilità e scelte spesso dolorose di cui si è fatto carico la mia amministrazione, ma è necessario per garantire un futuro stabile e sostenibile alla nostra città”. Il Primo Cittadino sottolinea quindi la necessità di un’azione condivisa a livello istituzionale: “Proprio per questo, è fondamentale che su questioni come il Fondo di anticipazione di liquidità si apra una battaglia condivisa nelle sedi istituzionali opportune, coinvolgendo tutte le rappresentanze parlamentari, al di là delle appartenenze politiche. La difesa dell’istituzione Comune e il sostegno concreto agli enti locali, soprattutto del Mezzogiorno, devono essere obiettivi comuni”.

“Solo attraverso un’azione corale – conclude il sindaco Franz Caruso – sarà possibile fare in modo che i sacrifici sostenuti finora producano risultati tangibili, restituendo servizi, opportunità e prospettive ai cittadini e rafforzando il tessuto sociale ed economico della nostra comunità”.