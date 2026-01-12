SIFA X RIDERE: il secondo appuntamento di stand up comedy a Cosenza con Francesco Bolignari

Prosegue “SIFA X RIDERE“, la prima rassegna di stand-up comedy nel cuore del centro storico di Cosenza, nata dall’idea di Elisa Pizzini e Paolo Pasqua, insieme a Marley Session, Gynestra e Cineteatro Universal.

Dopo l’ottima risposta del pubblico alla prima data, la rassegna continua con entusiasmo e nuove prospettive.

Il secondo appuntamento del format è in programma per mercoledì 15 gennaio alle 21:00, al Cineteatro Universal, e vedrà sul palco Francesco Bolignari, con il suo spettacolo “Da niente a niente“.

«Il primo appuntamento ci ha restituito molto più di quanto immaginassimo — raccontano Elisa Pizzini e Paolo Pasqua —. Abbiamo percepito entusiasmo, curiosità e una reale voglia di tornare a ridere insieme. Questo ci ha dato la spinta per continuare e per credere ancora di più nella rassegna: vorremmo che “SIFA X RIDERE” diventasse un appuntamento fisso, capace di crescere nel tempo e di coinvolgere sempre più persone».

“Da niente a niente esplora con ironia feroce e dolcezza disarmante l’arte di diventare grandi: una lotta contro il tempo, il fisico che cambia, le relazioni che si complicano, e quel tarlo interiore che ti spinge a chiederti se sei davvero la versione migliore di te stesso. Uno spettacolo che mescola vita vera e riflessioni assurde, sarcasmo e fragilità, per raccontare il caos di crescere e l’inevitabile verità: è un viaggio che ci porta da niente a niente”.

Accanto agli spettacoli dal vivo continua anche il podcast ufficiale di “SIFA X RIDERE”, condotto da Andrea De Luca, in arte Bonzo, che accompagna ogni appuntamento con interviste agli artisti, riflessioni a caldo e contenuti di approfondimento, offrendo un ulteriore spazio di racconto e dialogo con il pubblico.

La rassegna si conferma così non solo come un progetto di intrattenimento, ma come un vero e proprio percorso culturale che, attraverso la comicità, intende stimolare partecipazione, senso di comunità e una riflessione più ampia sul futuro del centro storico di Cosenza.

La partecipazione all’evento è su prenotazione: è possibile riservare il proprio posto tramite Eventbrite, accedendo al link disponibile sulla pagina Instagram “SIFA X RIDERE”, e versare un contributo di 10€ all’ingresso la sera dello spettacolo.