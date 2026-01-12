40ª Edizione del Premio Letterario Nazionale “Troccoli Magna Graecia”: bandite le sezioni per Saggistica, Poesia, Ricerca, Giornalismo, Scuola e Fotografia

Il Centro Studi CRESESM (Centro di Ricerche e Studi Economici e Sociali per il Mezzogiorno, Lauropoli – CS) ha bandito la 40ª edizione del Premio Letterario Nazionale “Troccoli Magna Graecia” di ricerca e promozione culturale.

Per l’occasione, il presidente del Comitato Scientifico del Premio, Pierfranco Bruni, ha dichiarato: «Nel 2026 ricorrono tre anniversari, tre celebrazioni, tre modelli di fare cultura tra tradizione e innovazione. In questi anni c’è stata sempre l’operosità del Centro Ricerche e Studi Economici e Sociali per il Mezzogiorno (CRESESM), che ha istituito, pensato, organizzato e promosso il Premio e le attività di convegni e pubblicazioni che hanno sempre ruotato intorno al Premio: sono 45 anni dalla costituzione del Centro. Il Premio è dedicato allo scrittore Giuseppe Troccoli, uno scrittore, poeta e storico della letteratura, di cui proprio nel 2026 ricorrono i 125 anni dalla nascita».

Il Premio si articola nelle seguenti sezioni: Saggistica, Poesia, Ricerca, “Targa F. Toscano”, Giornalismo, Scuola e promozione culturale, Fotografia ed Eccellenze dei territori.

L’obiettivo del Premio è promuovere e valorizzare la ricerca storica e letteraria su autori contemporanei, evidenziando l’impegno e l’opera di personalità illustri che svolgono la propria attività in campo letterario, artistico e giornalistico, nonché le eccellenze territoriali.

Alla Sezione Saggistica possono partecipare gli autori di pubblicazioni di carattere storico e letterario (inviare 5 copie).

La Sezione Poesia è riservata agli autori di raccolte di poesie edite nell’ultimo biennio (inviare 5 copie).

Alla Sezione Ricerca sono ammessi gli autori di tesi di laurea o di studi critici sull’opera letteraria di Giuseppe Troccoli o di un autore contemporaneo, o su tematiche socio-culturali contemporanee (inviare 5 copie).

La Targa “F. Toscano” è assegnata a una personalità che ha degnamente onorato l’Italia attraverso la propria opera in campo letterario, sociale e nella promozione umana.

Il riconoscimento per la Sezione Giornalismo viene assegnato a una personalità che si è distinta a livello nazionale per il significativo impegno nella comunicazione sociale.

La Sezione Scuola e promozione culturale, in collaborazione con alcuni Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, è riservata agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado e delle quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado. Tema:

“Il 2026 è l’anno di importanti iniziative: la Festa dell’Europa (9 maggio), la conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del Consiglio d’Europa a Roma e l’adozione dell’euro da parte della Bulgaria. Il tuo Istituto in che modo partecipa a tali iniziative?”

Gli elaborati possono essere realizzati con tecniche multimediali. Ai vincitori saranno assegnati attestati di partecipazione, un cofanetto di volumi di autori italiani e altri eventuali riconoscimenti messi a disposizione dagli organizzatori del Premio. Tra i partecipanti risultati vincitori saranno scelti i primi tre più meritevoli, ai quali sarà assegnato un premio speciale. Sono ammessi lavori di gruppo: in caso di premiazione sarà assegnato un premio unico. Contestualmente agli elaborati, inviare anche l’indirizzo e-mail dell’Istituto e i recapiti telefonici dei docenti referenti per velocizzare e ottimizzare le comunicazioni.

Alla Sezione Fotografia possono partecipare:

Giovani studenti delle classi terminali degli Istituti di istruzione inferiore e superiore (“Sezione A”);

Fotografi amatoriali (“Sezione B”);

Fotografi professionisti (“Sezione C”).

Le foto, a colori o in bianco e nero, devono avere dimensioni comprese tra 18×20 cm e 20×30 cm. Ogni partecipante può presentare un massimo di cinque foto corredate da didascalia, data di esecuzione, nome e indirizzo dell’autore su supporto cartaceo. Tutte le foto presentate non saranno restituite: esse saranno acquisite all’Archivio storico del Premio. Tema:

“Proporre con adeguata documentazione fotografica la presenza di beni culturali nel proprio territorio: opere d’arte, edifici storici e monumenti, archivi e documenti storici, libri antichi e raccolte librarie, patrimonio etnoantropologico, beni paesaggistici e naturali, siti archeologici.”

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 10 marzo 2026 via e-mail a premiotroccoli@libero.it o per posta ordinaria alla Segreteria organizzativa del Premio in Via Zara, 26 – 87011 Lauropoli (CS). Le opere a stampa dovranno pervenire entro la stessa data all’indirizzo postale.