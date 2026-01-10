Sanità, il sindaco Franz Caruso incontrerà il Comitato No Scippo: piena condivisione degli obiettivi per difendere l’ospedale Hub di Cosenza

Nuovo incontro, mercoledì 14 gennaio, tra il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e il Comitato No Scippo, con il quale si condividono obiettivi e preoccupazioni legate al futuro della sanità cosentina e calabrese. Il 2026 si apre come un anno di nuove battaglie per la tutela del diritto alla salute e, soprattutto, per evitare lo scippo del nuovo ospedale Hub a Cosenza.

“La realizzazione del nuovo ospedale Hub a Cosenza – afferma il sindaco Franz Caruso – è centrale non solo per la città, ma per l’intera provincia. Si tratta di un’infrastruttura strategica nel processo di riorganizzazione ed efficientamento del sistema sanitario regionale, capace di migliorare la qualità dei servizi, ridurre le disuguaglianze e rafforzare la rete ospedaliera. Su questo obiettivo registriamo una piena convergenza con il Comitato No Scippo”.

Il primo cittadino ribadisce che la difesa dell’ospedale Hub non risponde a logiche campanilistiche, ma a una visione equilibrata e funzionale del sistema sanitario territoriale: “Non è una battaglia di campanile. È giusto che a Rende venga realizzato l’ospedale universitario, una struttura fondamentale per la formazione, la ricerca e l’innovazione. Tuttavia, questo non può avvenire a scapito di Cosenza. Le due strutture possono e devono coesistere e integrarsi”.

“Cosenza deve avere il suo ospedale Hub – conclude il sindaco Franz Caruso – a beneficio di tutta la provincia. In quanto città capoluogo, ha il dovere e il diritto di garantire un presidio sanitario di riferimento per migliaia di cittadini. Difendere questa scelta significa tutelare l’interesse generale e il diritto alla salute. In questo solco prosegue il mio impegno nel confronto con il Comitato No Scippo, le istituzioni e la comunità, affinché il nuovo ospedale Hub venga realizzato a Cosenza e diventi il perno di una sanità pubblica più efficiente, moderna e vicina ai cittadini”.