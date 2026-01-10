Rende: rischio disservizi idrici nella giornata di domenica

A seguito di un guasto nel tratto della condotta dell’Acquedotto Abatemarco, potrebbero verificarsi disservizi fornitura idrica nella giornata dell’11 gennaio in varie zone della città Rende, a partire dal quartiere Sant’Agostino.

Potrebbero, inoltre, essere coinvolti i quartieri di Roges, Commenda e Saporito.

L’Amministrazione rassicura gli utenti che i tecnici comunali e di Sorical monitorano costantemente la situazione e sono già all’opera per la riparazione del guasto e, se possibile, per prevenire i disagi annunciati.