Laino Borgo e Laino Castello uniti dal “Ponte dei Single”

Era il 2006 quando Ponte Milvio a Roma fu trasformato in un luogo di culto per gli innamorati. Il lucchetto dell’amore divenne presto una moda e un anno dopo Rossella Regina, cantante e giornalista originaria di Laino Borgo, trasformò una delusione d’amore in una ondata di successo che conquistò Bologna e si allargò a macchia d’olio in tutta Italia e anche all’estero sotto il nome di “Ponte dei single”. I lucchetti ormai celebri dappertutto sono in questi giorni arrivati anche nelle case comunali delle due municipalità della Valle del Mercure: a riceverlo a Laino Borgo è stato il sindaco Mariangelina Russo, mentre nella vicina Laino Castello è toccato al primo cittadino Giovanni Cosenza scartare il pacco in arrivo da Bologna che ora ha l’intento di unire le due comunità calabresi in una comunione “d’amore” proprio attraverso il ponte (in fase di ristrutturazione) che unisce le due comunità sul Lao.

IL FENOMENO DEI LUCCHETTI SINGLE

Nato per scherzo quasi vent’anni fa a Bologna il fenomeno dei lucchetti “single” ha ormai fatto il giro d’Italia anche grazie ad alcune fortunate azioni mediatiche abilmente guidate dalla istrionica comunicatrice lainese. Dalla richiesta al Primo Cittadino di Bologna di una targa identificativo-ufficiale della location, ormai divenuta attrazione turistica a tutti gli effetti, al lancio di un lucchetto-bio, prossimamente anche al Souvenir Expo Spain di Barcellona, dal coinvolgimento del Pop Artist della Scuderia di Laura Pausini, David Pompili, nella realizzazione di un murales artistico in loco, al coinvolgimento dei VIP bolognesi (Mingardi, Zazzaroni, Eva Robin’s) pro declinazione dei lucchetti originariamente pro ‘Single’ quali sinonimo di ricordo, desiderio, auspicio, passione, fino ad arrivare ad una fiaba digitale sulla Storia del ‘Ponte’ in fase di editing, per non citare i vari tributi gastronomici di chef e creativi del settore food.

Ora i lucchetti faranno bella mostra sul ponte che unisce le comunità di Laino Borgo e Castello e puntano a diventare simbolo di unione tra comunità e attrattiva turistica tra i due borghi. «Ci fa piacere essere stati coinvolti in questa iniziativa che da goliardica sta diventando un vero fenomeno di costume – ha dichiarato il sindaco Mariangelina Russo – Per noi il “Ponte dei single” sarà dedicato all’amore in senso ampio volendo approfittare di questa occasione per ribadire l’amore per il territorio, per i borghi e la promozione in generale della nostra valle. Lo faremo insieme al sindaco di Laino castello sancendo, ancora una volta, di fatto lo spirito di collaborazione e sinergia che lega le nostre comunità, tenute insieme anche da questo coinvolgimento di Rossella Regina, che ringraziamo per aver animato una proposta che ha preso piede e riscuote successo ovunque». Laino Borgo è già conosciuta per il vicoletto del sentimento e ora si arricchirà con questa nuova proposta legata all’amore.

Anche Giovanni Cosenza, sindaco di Laino Castello, ha affermato che «l’iniziativa nella quale Rossella ci ha coinvolti ci infonde una bella dose di entusiasmo, necessario, per altro ad inizio anno, per la ripresa delle nostre tante attività sul Territorio. Sono felice di questa sorta di ‘Gemellaggio Simbolico’ che ci avvicina a Bologna, da una parte, ed al contempo suggella anche la sempre viva collaborazione con il vicino Comune di Laino Borgo. Credo questa iniziativa possa rappresentare davvero un unicum di territorio che non mancherà di far parlare dei nostri bei borghi che hanno tanto da offrire, dunque necessitano di essere scoperti da sempre maggiori visitatori».