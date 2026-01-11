Sopralluogo sulle strade provinciali: verifica della viabilità e impegni concreti della Provincia di Cosenza

Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo sulle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale, finalizzato alla verifica delle condizioni della viabilità e allo stato delle infrastrutture stradali.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco Gianpaolo Iacobini, il Presidente della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa, il delegato provinciale alla Viabilità Francesco Chiaravalle, il Vicesindaco di Cassano Giuseppe La Regina, l’Assessore comunale alla Viabilità e ai Trasporti Vincenzo Sarubbo, la dirigente dell’Area Lavori Pubblici Cinzia Basile e il Comandante della Polizia Locale, Maggiore Fioravante Veneziano.

Durante il sopralluogo sono state analizzate le principali criticità presenti lungo le arterie provinciali, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla necessità di interventi urgenti e programmati per garantire una viabilità più efficiente e sicura per cittadini e utenti della strada.

Nel corso del confronto, la Provincia di Cosenza ha assunto precisi impegni, tra cui:

• l’intervento dei cantonieri provinciali e la sollecitazione ad Anas e WeBuild per l’eliminazione delle situazioni di pericolo;

• un investimento di 1.400.000 euro, a partire dalla primavera ed entro il 2026, per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale, con particolare riferimento ai tratti Lauropoli–Sibari e Doria–Sibari;

• un ulteriore investimento di 1.200.000 euro previsto per l’annualità 2028.

«Il sopralluogo – ha dichiarato il Sindaco Gianpaolo Iacobini – rappresenta un passaggio fondamentale per affrontare in maniera concreta le criticità che da tempo interessano la viabilità provinciale sul nostro territorio. Abbiamo riscontrato disponibilità e attenzione da parte della Provincia di Cosenza, che ha assunto impegni chiari e importanti dal punto di vista degli investimenti. Continueremo a monitorare lo stato delle strade e a collaborare con tutti gli enti competenti affinché gli interventi annunciati si traducano in opere reali, a tutela della sicurezza dei cittadini e dello sviluppo del territorio».

Il sopralluogo ha confermato la volontà condivisa delle istituzioni di operare in sinergia per migliorare la qualità delle infrastrutture viarie e garantire maggiore sicurezza e funzionalità alla rete stradale provinciale.