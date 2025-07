Salgemma Lungro Festival, ecco il programma della III edizione: dall’omaggio a Pino Daniele al concerto di Tonino Carotone

Con la presentazione pubblica in Piazza Umberto I si è aperta ufficialmente la nuova edizione del Salgemma Lungro Festival, il progetto culturale promosso dal Comune di Lungro e ideato e realizzato da Piano B. L’incontro ha segnato l’avvio di una nuova stagione di appuntamenti gratuiti che, tra luglio e agosto, animeranno il centro storico della comunità arbëreshë.

Il poco tempo, il Festival dedicato alla valorizzazione della storica Miniera di Salgemma e del patrimonio calabrese, è diventato in modello di riferimento tanto da ottenere, per il secondo anno consecutivo, il patrocinio della Fondazione Italia Patria della Bellezza. Un riconoscimento che non si è limitato al sostegno, ma che ha portato Lungro a entrare nell’Atlante della bellezza, la guida nazionale che mappa i progetti culturali e le realtà locali che attivano processi virtuosi e duraturi nei contesti periferici.

Nel corso della presentazione, a prendere la parola sono stati il sindaco Carmine Ferraro, il vicesindaco Alfonso Mele, Pasquale Santoianni, consulente artistico, e Erika Liuzzi di Piano B. A moderare l’incontro, la giornalista Daniela Malatacca.

«La terza edizione di questo festival credo che attesti un punto molto importante – ha spiegato nel suo intervento il sindaco Carmine Ferraro – perché ha significato accendere un faro sulla memoria di Lungro. La miniera del salgemma è un pezzo di noi, rappresenta la nostra identità economica e produttiva. Il processo di recupero del sito, almeno parziale, per renderlo accessibile, non è affatto semplice. Sono già stati effettuati alcuni sopralluoghi, grazie a una convenzione con un gruppo di speleologi, ma si registrano crolli già nel primo tratto della galleria. Abbiamo attivato tutti i percorsi ufficiali per trasformare il sito industriale in un bene culturale e turistico, ma occorre tenere conto della fragilità idrogeologica dei versanti a monte, interessati negli anni da fenomeni franosi. Noi non demordiamo e, intanto, sul piano culturale, continuiamo a dimostrare che Lungro ha tanto da offrire. Il Festival è sostenuto dal Consiglio regionale della Calabria, che ringraziamo per l’attenzione dimostrata. Un ringraziamento particolare va alla consigliera Pasqualina Straface, delegata dal Presidente Roberto Occhiuto a coordinare i rapporti con le comunità italo-albanesi, per la sensibilità e il sostegno garantiti».

Anche il vicesindaco Alfonso Mele ha evidenziato quanto sia radicata la memoria mineraria nella comunità di Lungro e quanto sia importante mantenerla, sottolineando come in ogni famiglia vi sia almeno una persona che abbia lavorato in miniera.

Pasquale Santoianni, tra i principali fautori del progetto e consulente artistico, ha evidenziato il ruolo del Comune nel sostenere le attività culturali del festival nel suo insieme. Ha inoltre annunciato una data aggiuntiva, prevista per il 17 agosto, che si svolgerà nel Parco Nazionale del Pollino, presso il Rifugio Campolongo, dedicata all’osservazione astronomica e alla musica.