Provincia di Cosenza: interventi ulle strade S.P. 187 e S.P. 188 Sila Greca

La Provincia di Cosenza desidera chiarire la propria posizione riguardo alle recenti polemiche sollevate dalla stampa circa lo stato delle strade S.P. 187 e S.P. 188, che attraversano la suggestiva area della Sila Greca.

Sul punto è intervenuto il Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Gianluca Morrone, chiarendo che «le recenti criticità sono state affrontate tempestivamente e con grande dedizione. La Provincia è intervenuta, quest’inverno, soprattutto per risolvere le problematiche causate da un evento nevoso eccezionale, che ha provocato la caduta di alberi di notevoli dimensioni lungo circa 30 km di strada. Il Settore che mi onoro di dirigere è immediatamente intervenuto non solo per liberare la sede stradale dalla neve, ma anche da detriti e ostacoli, garantendo così la piena percorribilità delle arterie principali della Sila Greca. Sono state anche rimosse tutte le residuali masse di materiale di risulta, per garantire la sicurezza di automobilisti e residenti».

«Si tratta di un intervento – ha aggiunto il Dirigente – che ha purtroppo provocato alcuni danni superficiali non evitabili, come abrasioni e buche, che saranno a breve prontamente riparati ».

Le foto che documentano le attività svolte testimoniano, in ogni caso, la presenza e l’operatività del personale provinciale sul territorio.

Il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità e manutenzione del territorio, Francesco Chiaravalle, è parimenti intervenuto per ricordare che «gli interventi della Provincia, condotti con impegno e costanza negli ultimi due anni, hanno riguardato la sistemazione di alcuni tratti saltuari delle arterie interessate, con lavori di asfaltatura e ripristino delle aree maggiormente danneggiate. Segnalo, fra tutti: – TRATTO KM 8+935 E KM 9+000; – TRATTO KM 9+044 E KM 9+178; – TRATTO KM 9+728 E KM 9+836; – TRATTO KM 10+350 E KM 10+408; – TRATTO KM 10+558 E KM 10+580; – TRATTO KM 12+608 E KM 12+639» –.

«Continueremo a monitorare e intervenire, per assicurare la transitabilità delle strade e garantirne la sicurezza e il buon stato. La nostra attenzione è massima e non lasceremo nulla di intentato per migliorare la viabilità del territorio» – ha aggiunto Chiaravalle, ringraziando il Dirigente per l’impegno profuso e il personale operativo per il lavoro svolto in condizioni spesso difficili.