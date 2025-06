Il sindaco di Mendicino chiede all’ANCI e al Governo una proposta di legge per i TIS dei Comuni in dissesto finanziario

Il Sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli, interviene nuovamente sulla questione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale, sottolineando l’importanza di trovare una soluzione stabile e condivisa per questi lavoratori, soprattutto riconoscendo la specificità e le difficoltà dei Comuni in dissesto e chiedendo con forza la loro ammissione a pieno titolo al tavolo delle trattative.

«I Comuni dissestati hanno una doppia preoccupazione: quella dei lavoratori e delle loro famiglie; ma anche quella dei propri Enti, che rischiano di essere privati di personale fondamentale e non altrimenti sostituibile, stante la situazione finanziaria difficile e le limitazioni normative e contabili per le assunzioni», afferma la Bucarelli.

Irma Bucarelli si rivolge quindi all’ANCI regionale e nazionale e al Governo, chiedendo con forza una proposta di legge, in cui si preveda l’accompagnamento dei Tis, attraverso somme etero finanziate per i comuni dissestati, sino all’uscita dal dissesto o comunque fino al riequilibrio finanziario.

« «È fondamentale riconoscere il ruolo e il valore dei TIS nel nostro territorio e garantire loro un percorso di stabilizzazione che tenga conto delle specificità dei nostri comuni, soprattutto quelli in dissesto. Per questo, chiediamo all’ANCI regionale e nazionale e al Governo di mettere in campo una proposta di legge che preveda un accompagnamento economico dedicato ai comuni dissestati, attraverso somme etero finanziate, fino al raggiungimento dell’uscita dal dissesto o almeno al riequilibrio finanziario», rilancia con forza il Sindaco di Mendicino.

Il Sindaco ha inoltre così proseguito:«La stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale rappresenta non solo un’opportunità di integrazione sociale e lavorativa, ma anche un passo importante per la ripresa economica e sociale dei nostri territori. È necessario che le istituzioni si facciano carico di questa sfida, mettendo a disposizione risorse adeguate per garantire continuità e sicurezza ai lavoratori e alle comunità».

Mendicino si impegna a sostenere ogni iniziativa che favorisca la stabilizzazione dei TIS e a collaborare con le istituzioni regionali e nazionali per trovare soluzioni condivise e sostenibili.