Calcio: volontà di vendere la società da parte del presidente del Cosenza

“C’e’ la volonta’ da parte del presidente del Cosenza calcio di vendere la societa’”. Lo ha detto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, incontrando i giornalisti a Palazzo dei Bruzi. Nella tarda mattinata c’era stato un incontro tra il sindaco Caruso e il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio. L’appuntamento era programmato, in realta’, per le 16 di questo pomeriggio per discutere delle sorti del Cosenza Calcio che, dopo la sconfitta di martedi’, conferma l’ultima posizione in classifica nel campionato di serie B. La situazione era tesa da giorni ed e’ per questo che il primo cittadino aveva deciso di incontrare il patron della squadra. Il confronto e’ iniziato dopo le 12 ed e’ durato un’ora e mezza. Guarascio, uscendo dal Palazzo municipale, e’ stato contestato dai tifosi. A quel punto, Caruso ha immediatamente convocato una conferenza stampa per fare il punto su quanto emerso. “La situazione e’ difficile – ha detto il primo cittadino – e il presidente Guarascio ha ribadito la volonta’ di cedere la societa’. Quindi, se ci sono imprenditori che vogliono acquistare la societa’ si facciano avanti con chiarezza. La societa’ e’ sul mercato”. Alla domanda su possibili acquirenti, il sindaco e’ stato netto: “Guarascio ha confermato che ci sono trattative in corso, ma vige un patto di riservatezza. Lui non ha detto nulla e noi non abbiamo chiesto”. Per Caruso “e’ importante che si riporti in citta’ un clima di fiducia; questo serve ai calciatori, ai tifosi e a tutta la citta’. La situazione e’ difficile, ma c’e’ ancora una speranza di salvezza”. La societa’ e’ in crisi da tempo anche per problemi legati alla gestione amministrativa e non solo per le sconfitte. Lo scorso agosto, tra l’altro, ha avuto 4 punti di penalizzazione dopo la denuncia della societa’ al Tribunale Federale Nazionale per il mancato pagamento nei termini previsti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps.