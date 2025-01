Il PD al fianco della comunità di San Giovanni in Fiore. Appuntamento lunedì 27 gennaio, alle ore 12:00 al piazzale dell’ospedale per la tutela del diritto alla salute  

Lunedì 27 gennaio alle ore 12:00, presso il piazzale dell’Ospedale di San Giovanni in Fiore (CS), si terrà un incontro promosso dal Partito Democratico per richiamare l’attenzione sull’emergenza sanitaria che colpisce la Calabria e la provincia cosentina e ribadire il diritto alla salute per tutti i cittadini.

All’iniziativa prenderanno parte dirigenti locali, provinciali e regionali del Pd, insieme ai consiglieri regionali Amalia Bruni, Franco Iacucci e al capogruppo a palazzo Campanella Mimmo Bevacqua, per dare un segnale dopo il tragico episodio dello scorso 4 gennaio, quando Serafino Congi, 48 anni, ha perso la vita in ambulanza dopo ore di attesa senza un medico disponibile. Un dramma che ha messo in luce le gravi carenze del sistema sanitario regionale e locale, sottolineando la necessità di interventi urgenti per garantire cure tempestive ed efficaci.

Durante l’evento saranno discusse proposte concrete per rafforzare il sistema sanitario regionale e restituire dignità a una comunità che chiede interventi immediati ed è stufa degli slogan di Occhiuto e della sua maggioranza che hanno soltanto peggiorato la situazione nonostante la gestione dell’Ufficio del Commissario sia stata affidata direttamente al presidente della giunta.