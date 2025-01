“All’Ombra della storia”: presentato a Cosenza il libro di Stefania Craxi

Si è svolta nella serata di ieri, nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, la presentazione del libro “All’ombra della storia” di Stefania Craxi, figlia di Bettino, un evento che ha richiamato numerosi ospiti, appassionati di letteratura e storia politica.

Il libro di Stefania Craxi vuole essere un omaggio al padre e allo statista, di cui ricorre il 25° anniversario della morte.

Un incontro a più voci, che ha visto dialogare con l’autrice la Presidente della Provincia, Rosaria Succurro; il Senatore della Repubblica, Mario Occhiuto; l’Onorevole Sandro Principe; e l’Architetto Stefania Frasca. Moderatrice dell’incontro la giornalista Iole Perito.

La Presidente della Provincia Rosaria Succurro si è detta onorata di ospitare l’evento, sottolineando l’importanza di questo libro nel contesto attuale.

Nel suo intervento, la Presidente ha dichiarato: «Siamo lieti di accogliere Stefania Craxi e il suo libro nel nostro Ente. La sua presenza rappresenta certamente un’opportunità per riflettere su momenti cruciali della nostra storia recente, perché “All’ombra della storia” non è solo un’opera autobiografica ma un contributo fondamentale per comprendere le radici della nostra politica e della nostra società. La narrazione di Stefania, che ringrazio per avere scelto la Provincia di Cosenza per la presentazione, offre uno spaccato autentico e personale di un’epoca che ha segnato profondamente il nostro Paese».

Rosaria Succurro ha inoltre evidenziato come il libro affronti temi di grande attualità, invitando i lettori a riflettere sui valori della democrazia e sull’importanza della memoria storica: «In un momento in cui il dibattito politico è spesso polarizzato, è fondamentale recuperare il senso di responsabilità e di dialogo che dovrebbe caratterizzare la vita politica e guidarci nel futuro», ha aggiunto.

Nelle parole di Mario Occhiuto, Sandro Principe e Stefania Frasca, il riconoscimento a Stefania Craxi per la testimonianza di una storia che è al contempo familiare e pubblica, nel ricordo e nel riconoscimento di uno statista a lungo oscurato e spesso denigrato, il cui valore oggi sta nuovamente risorgendo insieme alle verità per troppo tempo silenziate.

Infine Stefania Craxi, che con le sue parole ha raccontato l’uomo e lo statista: dalla “signora” sempre ospite al tavolo di famiglia – la politica, penetrante – alla predilezione per gli oppressi, fino alla sua simpatia per gli “irregolari”; dai trionfi politici alla caduta e al doloroso abbandono e al silenzio degli “amici”.

“All’Ombra della Storia” è il racconto intimo della famiglia Craxi e, al contempo, quello pubblico di un pezzo di storia italiana con le cui menzogne il Paese non è ancora riuscito a fare i conti: «Questo Paese non potrà riprendere il suo corso democratico fino a quando non farà i conti con questa storia e non scioglierà le sue contraddizioni su Bettino Craxi» – le parole di Stefania Craxi.