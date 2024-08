Mandatoriccio (Cs), il 18 agosto il festival dedicato ai dolci tipici locali

“I sapori autentici della tradizione enogastronomica della Sila Greca, tramandati di generazione in generazione, riprendono vita in uno dei prodotti dolciari distintivi di questo territorio: i Manicùatti. I famosi dolci tipici a marchio DECO che si preparano in questo modo solo qui, attraverso una ricetta che ancora le famiglie mandatoriccesi custodiscono gelosamente, saranno i protagonisti del Festival del Manicotto che si terrà domenica 18 agosto”.

EVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE CALABRIA

È quanto fa sapere il sindaco Aldo Grispino ringraziando l’Associazione Coordinamento Donne Mandatoriccio no profit che ha promosso ed organizzato l’evento, finanziato nell’ambito della Legge Regionale 13/85, in programma a partire dalle ore 21.30 in Piazza Lucisano, nel cuore del borgo.

IL SINDACO: TRAMANDIAMO MEMORIE E TRADIZIONI

“Un percorso di gusto, musica e arte – dice il Primo Cittadino invitando tutti, cittadini, turisti e visitatori del territorio, a partecipare a quella che è una vera festa della folklore – immerso nelle tradizioni e nella memoria. L’iniziativa si articolerà in più fasi: dalla preparazione del particolare impasto per finire alla cottura e alla degustazione. Sarà un bellissimo momento di comunità e di socializzazione ma anche una nuova importante occasione colta dalle istituzioni a sostegno dell’associazionismo – conclude Grispino – per tramandare e valorizzare tradizioni e memorie che altrimenti andrebbero perse”.

TUTTI PAZZI PER I MANICÙATTI DECO 100% MANDATORICCESI

Tutti pazzi per i Manicùatti. Dopo l’edizione di successo dello scorso anno l’Amministrazione Comunale ha voluto riproporre questo momento identitario per far conoscere uno dei dolci caratteristici della Calabria ionica. I Manicotti di Mandatoriccio – ricorda il Blog tour Il Calice di Ebe – richiamano quell’accessorio di origine nordica in cui si infilano le mani per ripararle dal freddo e che fa la sua apparizione nella seconda metà del XV secolo; e secondo le Mastre mandatoriccesi il nome deriverebbe dal fatto che vengono avvolti nelle mani e poi fritti.

SAPORI E MUSICHE DELLA TRADIZIONE CON I BRIGANTI DELLA SILA

Ad allietare la serata identitaria e distintiva del Festival dei Manicùatti, nel solco della tradizione, ci saranno le note e le melodie calabresi della storica band I Briganti della Sila che con le loro melodie infarcite di tarantelle e stornelli proietteranno i visitatori in parentesi estiva finalmente dai sapori autentici.