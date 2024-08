Nella giornata odierna a causa di alcuni problemi cabina Enel che alimenta la stazione di rilancio santa Caterina, già in via di risoluzione grazie alla pronta installazione di generatori sostitutivi, potrebbero verificarsi disagi nella regolare erogazione idrica in una parte dello scalo di Rossano.

Gli addetti Enel sono già al lavoro per installare un generatore di corrente per ripristinare prima possibile l’impianto idrico comunale