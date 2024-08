Anche quest’anno l’Unical viene inserita nell’Academic Ranking of World Universities (ARWU), la classifica delle migliori università del mondo appena pubblicata dall’organizzazione “Shanghai Ranking Consultancy”. Non solo, l’Università della Calabria fa segnare un netto miglioramento, passando dalla posizione 801 in ex aequo alla 701. Un nuovo importante riconoscimento per l’Unical, che solo poche settimane fa è stata incoronata dal Censis come la migliore grande università d’Italia.