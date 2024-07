Cosenza: il 24 luglio torna a riunirsi il consiglio comunale

Nutrito l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale che il Presidente Giuseppe Mazzuca ha convocato per domani, mercoledì 24 luglio, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi.

L’assemblea cittadina sarà chiamata a discutere i seguenti punti:

– la discussione sulla riapertura di Corso Vittorio Emanuele, questione che venne rinviata nel precedente consiglio comunale del 10 luglio scorso;

– la ratifica della variazione di bilancio approvata in via d’urgenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 10 luglio scorso;

– l’approvazione del Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate comunali (art 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446);

– l’approvazione della procedura per l’affidamento in concessione del Castello Normanno-Svevo, degli spazi per servizi del Museo dei Brettii e degli Enotri e della buvette del Teatro “Rendano”;

– l’approvazione della concessione in uso di parte del Complesso Monumentale di San Domenico all’Università della Calabria per le attività del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.

Il civico consesso sarà chiamato ad approvare, inoltre, la modifica al Piano triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 e a discutere l’ordine del giorno, presentato al termine della seduta del 10 luglio scorso, ed avente ad oggetto le iniziative finalizzate alla definizione della transizione dalla attuale gestione fallimentare di AMACO ad una nuova dimensione aziendale. Sempre su questa questione, l’ordine del giorno è stato integrato con l’approvazione della risoluzione che sull’argomento era stata presentata nella seduta consiliare del 31 gennaio di quest’anno e che aveva ad oggetto la richiesta di istituzione alla Regione Calabria di un tavolo tecnico per sensibilizzare e mobilitare le forze politiche sulla gravissima crisi della municipalizzata AMACO SPA.

L’eventuale seduta di seconda convocazione è prevista per giovedì 25 luglio, alle ore 16, 30.