L’Università della Calabria approva all’unanimità il “Laboratorio su Mafie e Corruzione (LAMACO)

Con grande soddisfazione, il Senato Accademico ha approvato all’unanimità l’istituzione del “Laboratorio su Mafie e Corruzione (LAMACO)”. Questo nuovo laboratorio di ricerca rappresenta un’importante iniziativa nel campo degli studi sulla criminalità organizzata e la corruzione, temi di cruciale rilevanza per la società contemporanea. Il Laboratorio, che si avvarrà di un approccio interdisciplinare, sarà guidato dal Responsabile Scientifico Prof. Avv. Renato Rolli, una figura di spicco nel panorama giuridico e accademico, noto per il suo impegno e la sua competenza in materia. Al suo fianco collaboreranno illustri docenti, quali la Prof.ssa Damiana Giuseppina Costanzo, la Prof.ssa Maria Mazzuca, il Prof. Franco Rubino, ciascuno dei quali apporta una vasta esperienza e conoscenze specifiche nel campo della giustizia, dell’economia e delle scienze statistiche. LAMACO si propone come un punto di riferimento per la ricerca avanzata, la formazione e la divulgazione delle conoscenze sui fenomeni mafiosi e la corruzione. Tra le principali attività del Laboratorio vi saranno l’organizzazione di seminari, workshop, conferenze e corsi di alta formazione destinati a studenti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni. Inoltre, LAMACO promuoverà progetti di ricerca applicata e collaborazioni con enti nazionali e internazionali, con l’obiettivo di sviluppare strategie innovative per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni. “La creazione del Laboratorio su Mafie e Corruzione rappresenta un passo significativo per la nostra Università e per l’intera comunità accademica,” ha dichiarato il Prof. Avv. Renato Rolli. “Siamo convinti che attraverso il lavoro sinergico di esperti di diverse discipline, potremo contribuire in modo significativo alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, fornendo strumenti concreti e conoscenze approfondite che supportino le istituzioni e la società civile.” Il Senato Accademico ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, trovando sostegno anche dai rappresentanti degli studenti, sottolineando l’importanza di un impegno accademico costante su temi di così grande impatto sociale. L’Università della Calabria conferma così la sua vocazione a essere un attore chiave nel dibattito pubblico e nella ricerca scientifica su questioni di fondamentale importanza per il progresso e la giustizia sociale.