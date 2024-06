Amministrative a Corigliano Rossano: Flavio Stasi viaggia verso la riconferma

Sarà ancora Flavio Stasi a guidare il Comune di Corigliano Rossano. Il sindaco uscente, sostenuto da un campo largo, che va dal Pd al M5S, da Alleanza Verdi e Sinistra ai movimenti civici, dovrebbe oltrepassare il 60%, secondo il trend dello spoglio elettorale.

Niente da fare per la consigliera regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface, espressione della coalizione di centrodestra.

Il coordinatore regionale del partito azzurro, Francesco Cannizzaro, ha ammesso la sconfitta attraverso una nota: “Il consigliere regionale Pasqualina Straface, nonostante i suoi grandi sforzi, non è riuscita a far convergere su di sé il consenso di una delle realtà più grandi e complesse della Calabria. Sapevamo sin dall’inizio, anche a causa del ritardo con cui il centrodestra ha scelto il suo candidato, che la partita in questo Comune sarebbe stata complicata affrontando il primo cittadino uscente. A nome del partito, ringrazio comunque Pasqualina per aver accettato di cimentarsi in una sfida così articolata, evitando che il centrodestra di fatto abdicasse in una città così importante”.