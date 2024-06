Amministrative, Capatano riconfermato sindaco di Frascineto

A Frascineto netta vittoria del sindaco uscente Angelo Catapano, riconfermato per la terza volta primo cittadino con 764 voti. L’altra candidata, Raffaella Tamburi, ha ottenuto 454 voti, mentre Giovanni Rizzo ha conseguito 83 voti. Catapano, era sostenuto dal Partito Democratico, da Azione e da esponenti di gruppi civici. “Ha vinto un progetto politico ben strutturato e che viene da lontano. In questi anni – afferma Catapano – abbiamo lavorato incessantemente senza lesinare tempo. Ha vinto un lavoro di squadra e la bontà della nostra proposta. Frascineto, è un cantiere aperto e ben presto, si vedranno altri frutti. In questo momento, un sentito e commosso ringraziamento va ai miei concittadini per la fiducia accordatemi e a tutti i candidati che mi hanno sostenuto, alle forze politiche e ai movimenti che sono stati a mio fianco”.