Si lavora per una Carta regionale dei formaggi

Per contribuire a far crescere sempre di più nei nostri territori la consapevolezza che anche in tema di formaggi autentici e di qualità la Calabria non solo non teme confronti ma che anzi può e deve competere su scala nazionale ed internazionale serve intensificare l’informazione destinata alle famiglie ed alla ristorazione, al mondo della scuola ed a quello della distribuzione commerciale a tutti i livelli. Serve l’impegno convinto della rete imprenditoriale in sinergia con quella delle istituzioni. E servono iniziative virtuose, analoghe ad esempio a quella che tra le altre ha messo in campo di recente la Regione Calabria con Carta degli Oli Extravergine di Oliva DOP e IGP della Calabria a cura del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) primo esperimento del genere in Italia.

È quanto dichiara Luca Fonsi, dell’omonima e plurisecolare azienda, unici produttori in provincia di Cosenza, complimentandosi con l’assessore regionale all’agricoltura e con il direttore generale del dipartimento, Gianluca Gallo e Giacomo Giovinazzo per quanto già avviato ed auspicando che stessi metodo ed obiettivi ci si ponga insieme rispetto al prezioso patrimonio caseario regionale, arrivando progressivamente anche a una Carta dei Formaggi della Calabria, da far conoscere e distribuire in Calabria e fuori dai confini regionali.

Con questo stesso spirito e con questi contenuti, tutta la squadra aziendale Fonsi nei giorni scorsi ha accolto e guidato la troupe di Rai News 24 alla scoperta dei metodi di produzione del Pecorino Crotonese Dop Biologico, raccontata in uno speciale dedicato all’intera filiera che andrà in onda giovedì 16 novembre.

Dall’allevamento che conta più di 1000 pecore, passando dal pascolo su prato e negli uliveti, fino alle fasi di produzione con la lavorazione del latte, nel caseificio, che avviene subito dopo la mungitura; la cagliatura e rottura, la salatura e infine la stagionatura.

Dopo le riprese in azienda le telecamere di Rai 3 con la giornalista Emanuela Gemelli si sono spostate all’Alberghiero dove gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Majorana guidato dal dirigente scolastico Saverio Madera, coordinati dai docenti Pietro Bloise e Antonio Farace hanno preparato e fatto degustare delle originalissime ricette identitarie, con protagonista il Pecorino Crotonese Dop: dalla mousse di pere e pecorino, al filettuccio di suino nero di Calabria su crostone di pane con fonduta di pecorino e patate silane; fino al risotto di clementine della piana di Sibari con pecorino.

Sapori e colori, la rubrica di approfondimento di Rainews24 (canale 48 del digitale terrestre) andrà in onda giovedì alle 11 e 45 ed in replica, sempre giovedì 16 novembre alle ore 22,15; sabato 18 alle ore 10 e domenica 19 novembre alle ore 17,45.