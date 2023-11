“Solidarieta’ a Luigi Cristaldi, cronista della Gazzetta del Sud, vittima di una grave e vile intimidazione. Sia fatta piena luce su quanto accaduto. Cristaldi prosegua nella sua attivita’, in nome di quella liberta’ di stampa ancora piu’ importante in un territorio come il nostro”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.