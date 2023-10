Leonardo De Marco riconfermato presidente provinciale del Movimento Cristiano lavoratori di Cosenza. Nel corso del congresso provinciale sono stati eletti anche i componenti del consiglio: Stefano Vattimo; Giandomenico Nicoli; Antonella Mancuso, Fortunato Virardi: Piero Lupo; Paola Affuso; Paola Zangaro; Pia Balzano; Denise Rizzo; Federica Franchini; Daniele Musacchio; Francesco Iannuzzi; Sandro Andreoli; Leonardo De Marco; Mauro Pericolo. Il congresso si è celebrato nella Casa della Musica a Lungro, nel cuore dell’Arbëria.

«Abbiamo vissuti anni difficili. Abbiamo garantito i nostri servizi in questo lungo periodo di pandemia. Abbiamo dato il massimo per essere vicini ai lavoratori».

Si apre con queste parole la relazione di Leonardo De Marco durante il XIV congresso provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori.

«Tasso di disoccupazione drammatico – continua De Marco – e prevalenza di contratti a tempo determinato caratterizzano una regione che ha urgente necessità di invertire la rotta. Puntando sui quattro pilastri fondamentali come turismo, agricoltura, terziaro e infrastrutture. Ecco gli assi portanti di una ripresa certa».

«Un altro tema che ci sta particolarmente a cuore – aggiunge De Marco – è quello della sicurezza sul lavoro. Una pagina triste. Nel 2022 sono state ventidue le morti sul lavoro. Non basta essere sentinelle sul territorio se non abbiamo la forza di denunciare. La Consal, di cui sono presidente provinciale, si batte da anni per la sicurezza sul lavoro».

A presiedere i lavori congressuali è stato l’avvocato Maria Rosaria Pilla.

«Leonardo De Marco è un motorino vivente. Noi continueremo a seminare e guardare sempre con speranza al futuro. Il due dicembre di celebrerà il congresso regionale a Cosenza». È quanto ha affermato Vincenzo Massara, presidente regionale del Movimento Cristiano Lavoratori.

«Siamo in questa provincia – ha detto Antonio Di Matteo. presidente nazionale Movimento Cristiani Lavoratori – per testimoniare la vicinanza a MCL Cosenza. Pensiamo a tante situazioni come questa dove vivono condivisione, appartenenza e osmosi di diverse parti della società. Sono grato al presidente Leonardo De Marco. Tanti spunti nella sua relazione ci fanno riflettere. La sua è un’analisi spietata di una regione, però può essere estesa al Paese. Leonardo ha chiuso con una speranza. Questo è importante».

«Dobbiamo lavorare affinché il bene comune non resti un’utopia. Ed essere vicini al prossimo», ha ricordato Michele Cutolo, vice presidente nazionale MCL.

Per Guglielmo Borri – presidente nazionale del patronato Sias – «Qui a Lungro troviamo la sintesi di quello che è il Movimento».

Don Francesco Poli, assistente spirituale, ha espresso ed esteso «un desiderio pace tra popoli e persone». Ha evidenziato «la bellezza dello stare insieme in questo luogo» e augurato buon lavoro a chi ha partecipato al congresso.

«Leonardo De Marco ci ha fatto conoscere il Movimento Cristiano Lavoratori. Occorre portare la speranza a chi vive in difficili situazione economiche. E bisogna custodire la dignità delle persone nel lavoro». Sono parole pronunciate da monsignor Donato Oliverio, vescovo dell’Eparchia di Lungro.

Sono intervenuti: il sindaco di Lungro, Carmine Ferraro; Giuseppe Del Gaudio, responsabile agenzia Inps di Cosenza; Mario Smurra, vice segretario nazionale della Federazione Nazionale Agricoltura; il senatore di Fratelli d’Italia, Ernesto Rapani; l’europarlamentare di Fratelli d’Italia e già presidente patronato Epas, Denis Nesci; Michele Diodati, vice direttore Ufficio per lo sviluppo integrale della Diocesi di Cassano allo Jonio; Pietro Molinaro, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione regionale anti ‘ndrangheta; Antonio Lento, segretario regionale Snalv/Consal; Giuseppe Graziano, consigliere regionale di Azione; Gennaro Capparelli, sindaco di Acquaformosa; Alessandro Tocci, sindaco di Civita; Caterina De Rose, presidente provinciale Acli; Francesco Cosentino, portavoce provinciale Forum Terzo settore Cosenza; Antonella Mancuso, presidente MCL Cassano allo Jonio; Mauro Pericolo, presidente MCL Rossano.