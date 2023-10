Cosenza, il liceo Telesio su WhatsApp con un suo canale

Il Telesio nonostante la sua età storica mostra di essere al passo con i tempi ed amplia la comunicazione all’esterno attraverso una piattaforma particolarmente frequentata: WhatsApp! La piattaforma di messaggistica istantanea più usata al mondo, di proprietà di Meta, aveva lanciato lo scorso giugno, inizialmente in Colombia e Singapore, la sua ultima novità: i canali di WhatsApp, strumento di comunicazione che consente a enti ed utenti di inviare messaggi a un grande numero di persone contemporaneamente. Si tratta di un servizio basato sull’invio di messaggi in modalità cosiddetta broadcast – cioè da uno a molti, diverso dunque dai gruppi dove c’è un dialogo fra i membri. La privacy è inoltre fortemente tutelata: se si è amministratori di un canale, il proprio numero di telefono e la propria immagine del profilo non verranno mostrati ai follower. Allo stesso modo, se si segue un canale il proprio numero di telefono non verrà mostrato all’amministratore o agli altri follower. Da oggi anche il Liceo Telesio di Cosenza ha un suo canale i cui contenuti (testi, immagini, video, e quant’altro attiene alle attività e comunicazioni della scuola) saranno visibili in una nuova sezione dell’App battezzata «Aggiornamenti». Chiunque si iscriva al canale infatti potrà ottenere costanti aggiornamenti su tutto ciò che si muove nel noto Liceo, consultando la cronologia delle comunicazioni e delle condivisioni degli ultimi 30 giorni. Più trasparenza e condivisione dunque per una scuola sempre aperta al territorio ed alle sfide della contemporaneità. Il sito non sarà più l’unica finestra di cui disporre, oltre alle piattaforme come Facebook, Instagram, sarà ora possibile stabilire e mantenere relazioni con studenti, famiglie e altri utenti, in maniera più semplice e rapida, direttamente dal proprio smartphone, senza dover aprire un‘applicazione separata o navigare attraverso un sito web. Segui anche tu il canale Liceo Classico Telesio consultando il seguente link: https://whatsapp.com/channel/0029Va8nDcUGZNCvVFGOFY3R