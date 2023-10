Passaggio della Campana del Kiwanis club Corigliano-Rossano Ippodamo da Mileto

Nella suggestiva cornice dell’Hotel Roscianum, nell’area urbana di Rossano, la sera del 21 ottobre è avvenuta la cerimonia del Passaggio della Campana del club Kiwanis Corigliano-Rossano Ippodamo da Mileto, appartenente alla divisione 12 Calabria Magna Grecia, dal Presidente outcoming Livio Calabro’ al Presidente incoming Salvatore Ferraro, con contestuale consegna del collare e del distintivo.

Il passaggio della campana nell’associazione Kiwanis è la cerimonia che segna il rinnovamento annuale della presidenza.

Per la divisione 12 Calabria Magna Grecia erano presenti: il luogotenente Emanuela Capparelli, i past luogotenenti Carlo Pasqua e Antonio De Gaetano, i presidenti e segretari dei club.

Ricco il parterre degli ospiti del quale facevano parte, anche i presidenti dei 2 club Rotary Rossano Bisantium e Sybaris, dei Lions e della Fidapa del comune di Corigliano – Rossano.

Il presidente uscente Livio Calabro’, nel ringraziare i presenti, ha elencato i tanti service realizzati nell’anno in cui è stato in carica, indirizzate alle tante necessità dei bambini del territorio, per concludere con gli auguri di buon lavoro al neopresidente Salvatore Ferraro.

Il presidente Salvatore Ferraro, dopo i ringraziamenti a tutti i soci del club per essere stato eletto, si è soffermato sui progetti che intende realizzare nel corso del nuovo anno sociale e che porranno l’attenzione sia sui service nazionali, di cui uno dei più significativi è rappresentato dalla raccolta fondi per le vaccinazioni dei bambini dello Yemen in partnership con l’Unicef e sia service locali nelle scuole che nelle parrocchie come realizzato negli anni passati. Il Presidente Salvatore Ferraro, infine, ha ricordato come la prossima attività che vedrà impegnato il Club sarà il prossimo 28 ottobre, in occasione del One day Kiwanis, durante la quale sarà proiettato nella centralissima Via Aldo Moro il logo del Kiwanis per rimarcare la presenza e l’attenzione del Kiwanis sul territorio. Nel corso della cerimonia, si è proceduto all’ingresso nel club Kiwanis di quattro nuovi soci, a dimostrazione della crescita costante del club nel numero e nella qualità dei soci. Questa crescita del club è attestata dal riconoscimento ricevuto dai tutti i club dalla divisione 12 Calabria Magna Grecia della guida della divisione. Infatti nel prossimo anno sociale 24/25 il club avrà l’onore e l’onore di essere sede della luogotenenza.