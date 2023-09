Corigliano Rossano (Cs), aperta gara d’appalto per l’affidamento dei lavori nella scuola di via Torino

È stato pubblicato l’avviso di procedura aperta per l’appalto integrato per la progettazione ed esecuzione lavori di adeguamento sismico con parziale demolizione della scuola di via Torino, dopo l’approvazione in giunta del progetto definitivo.

L’attuale evoluzione e innovazione tecnologica che, per gli interventi di edilizia pubblica, spinge la P.A. alla de-carbonizzazione del sistema energetico mediante l’adozione di nuovi standard minimi di prestazione energetica ed il plesso di via Torino sarà trasformato in edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building) ovvero ad energia quasi zero. Nel tempo era stato preso atto del cambio della tipologia d’intervento sul plesso da solo adeguamento sismico a paziale demolizione e ricostruzione per un investimento di complessivi 853.318,72 euro finanziati per 503.318,72 euro dalla REGIONE CALABRIA e 350.000,00 a valere sul GSE.

La gara, che sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante di Cosenza, si è aperta il 25 settembre e alle 12 del 19 ottobre è fissata data e ora di fine presentazione offerta. La Gara sarà celebrata negli uffici della SUA il 23 ottobre alle 10.