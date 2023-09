Perciaccante neo presidente di Confindustria Cosenza, il sindaco Papasso: “Gli conferiremo la civica benemerenza del Comune di Cassano allo Ionio”

“Sono stati tanti – ha commentato il sindaco di Cassano Giovanni Papasso – gli attestati di stima ricevuti da Perciaccante, nostro concittadino, nel corso del programma della partecipata assemblea pubblica che ha fatto registrare la presenza, oltre che del sottoscritto, in primis quella del leader degli industriali italiani Carlo Bonomi che ha concluso i lavori, e tra le tantissime autorità intervenute, del presidente della Regione Roberto Occhiuto e della Presidente Ance Federica Brancaccio”.

“A lui – continua la nota – ho fatto sia personalmente sia a nome della comunità di Cassano, gli auguri di buon lavoro e le congratulazioni per il risultato raggiunto. Giovan Battista Perciaccante, costruttore e imprenditore, da sempre attivo nel campo delle organizzazioni di rappresentanza, ha sempre mostrato passione, costanza e grande professionalità che ha profuso al servizio dell’imprenditoria. A lui soprattutto va anche il merito di aver per portato oltre i confini comunali il volto positivo della città di Cassano All’Ionio. Per questo motivo – ha detto in chiusura Papasso – oltre che per le sue azioni concrete nel campo dell’associazionismo in favore degli imprenditori, del territorio e della società, per l’efficace e tempestiva azione per lo sviluppo, il sostegno delle imprese e la difesa del lavoro, poi, sono stato ben lieto, nelle scorse settimane, di proporre alla giunta municipale, il conferimento a Giovan Battista Perciaccante il conferimento della civica benemerenza che gli verrà consegnata ufficialmente nelle prossime settimane”.