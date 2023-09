L’istituto comprensivo “Casali del Manco 2” si prepara all’inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024

L’Istituto Casali del manco 2, guidato dalla dirigente Agatina Giudiceandrea, è pronto ad iniziare questo nuovo anno scolastico 2023/2024 con motivazione ed entusiasmo, anche grazie ad una lunga serie di successi inanellati nel corso dell’anno scolastico precedente e che hanno avuto modo di suscitare negli studenti e nelle famiglie grandi apprezzamenti.

Con la guida e l’abnegazione dei docenti ma soprattutto, grazie all’intraprendenza ed alla creatività degli alunni, durante l’anno scolastico 2022/2023 la scuola secondaria di I grado del Plesso di Magli è stata premiata a Palazzo Madama per il primo posto al concorso nazionale indetto dal Senato: “Testimoni dei diritti” con un progetto del titolo: “Giovani in azione, lavoro dignitoso per tutti” (https://www.senatoragazzi.it/iniziative/progetto/246/).

Gli alunni del Plesso di Scuola Primaria Morelli, invece, hanno vinto un buono da 500€, per l’acquisto di materiale didattico, a seguito della partecipazione al progetto “Stammi bene” organizzato dall’azienda Rovagnati e finalizzato a promuovere il benessere fisico, mentale, alimentare, sociale nelle scuole primarie italiane.

I riconoscimenti non sono mancati neppure per quanto riguarda lo strumento musicale, infatti l’orchestra dell’Istituto ha partecipato al Concorso “D. Cipolla” a Cetraro classificandosi al secondo posto e conquistando ben sei primi posti e tre secondi posti per quanto riguarda i solisti.

Anche l’A.I.PAR.C (associazione italiana parchi culturali) ha conferito un prestigioso riconoscimento agli studenti della scuola secondaria di I° per la migliore recensione del libro di Nella Matta: “In cammino verso i diritti. Le Madri Costituenti”, raggiungendo primo, secondo e terzo posto ex aequo.

Lusinghieri sono stati anche i risultati sportivi relativi alla partecipazione degli studenti dell’Istituto all’iniziativa “Gioco Atletica” che si è tenuta presso l’IIS “Valentini” di Castrolibero.

Tanti sono i progetti e le iniziative che vedranno impegnati tutti i plessi dell’Istituto nel corso del nuovo anno, in particolare tante energie verranno destinate alle intitolazioni dei plessi scolastici, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto nello scorso anno.

L’augurio della Ds Giudiceandrea è che anche in questo nuovo anno scolastico si possano raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, grazie alla sinergia ed al confronto costruttivo tra docenti e famiglie. Allo stesso tempo si sta lavorando alacremente per ampliare sempre di più l’offerta formativa, allo scopo di preparare i ragazzi alle molteplici sfide che il mondo oggi pone, consapevoli che “l’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo” (Nelson Mandela).