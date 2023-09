Corigliano Rossano, torna “Lib(e)riamoci in Città. Letture per crescere insieme”: domani la presentazione del libro “Il naufragio previsto” di Pasquale Guaglianone

Riprendono gli appuntamenti con “Lib(e)riamoci in Città. Letture per crescere insieme”, evento pensato e fortemente voluto dall’assessorato alla Cultura, guidato da Alessia Alboresi. Sabato 9 settembre l’appuntamento è alle 19 – Chiostro di San Bernardino – con la presentazione del Il Naufragio Previsto di Pasquale Guaglianone edito da Editoriale Progetto 2000.

Il libro raccconta la storia romanzata, scritta da Pasquale Guaglianone, già inviato RAI in Sudamerica per molti anni, del tragico episodio, avvenuto nell’ottobre del 1927, con centinaia di vittime, della nave ammiraglia della marina mercantile italiana, Principessa Mafalda. L’opera si colloca a pieno titolo nelle collane di storia dell’emigrazione e della storia della marina mercantile, ma è soprattutto un’opera letteraria di piacevole lettura.

Il libro è stato presentato in molte città italiane ed in Argentina a Buenos Aires e a Mar del Plata.

Una grande storia di emigrazione finita male, per chi cercava una vita migliore e perse anche quella che aveva.

L’autore è regista e filmaker (dal 2014 al 2020) della Radio Televisione Italiana, per Rai Italia (canale per l’estero) in Sudamerica (con sede a Buenos Aires), per il programma Community e successivamente per L’Italia con Voi per il quale realizza servizi in Argentina, Cile, Uruguay, Brasile. Tra i libri scritti e presentati: Cetraresi in cammino; Tante navi tante storie; Tanos. Ha svolto e svolge, conferenze sui temi dell’emigrazione in diverse città del mondo. Ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali ed internazionali fra i quali. È ideatore del Premio Internazionale Cetraro Cinema e Televisione dedicato agli italiani nel mondo. È autore e conduttore su LaC Tv di Meravigliosa Calabria e Storie di vita.

L’evento di sabato 9 sarà introdotto dall’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi mentre dialogheranno con l’autore Giovanni Soda, dirigente del dipartimento programmazione e Serafino Caruso, giornalista e funzionario. Concluderà il sindaco Flavio Stasi.