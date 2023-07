Rende (Cs), Federazione Riformista: “No all’abbattimento indiscriminato degli alberi”

“In questa forte calura estiva assistiamo increduli a quanto sta accadendo nella nostra città. Dopo aver devastato la vegetazione nelle piazze San Giovanni e De Vincenti, nella quale sono stati abbattuti esemplari di ‘Pinus Pinea’ che avevano 30 anni ed erano diritti ed in salute e senza mai registrare la caduta di un solo arbusto, adesso tocca a via Leonardo da Vinci e, da quanto si apprende, tale devastazione interesserà tutta l’ex ss 19 sino al quartiere Roges. Possiamo dire che questo ultimo atto amministrativo della giunta Manna – Petrusewicz conferma che questi nove anni sono stati dedicati a radere al suolo tutto ciò che di bello vi era in città. I pini marini che da oltre 60 anni hanno accompagnato intere generazioni della città di Rende, oltre a rendere una frescura per quanti passeggiavano in città, rappresentavano un simbolo identitario di una città all’avanguardia del verde pubblico. Oltre al danno la beffa. La città si priva di questi maestosi alberi procedendo con un abbattimento indiscriminato lungo tutta la statale, dimenticando che negli ultimi nove anni le giunte tutte guidata dall’Avv. Manna non hanno provveduto in nessun modo alla manutenzione degli stessi e, anzi, a copiosi abbattimenti di alberi è stata contrapposta la piantumazione di solo 4 nuovi esemplari. Si è infatti omesso di curare come si deve questi esemplari che, in moltissimi casi, non presentavano crisi tali da doverli abbattere, perché non avrebbero arrecato pericolo a nessuno. Ci auguriamo che le autorità competenti vigileranno su quanto sta accadendo e provvedano a fermare questo scempio che offende la cultura ambientalista della città, da noi riformisti sempre sostenuta e praticata.

E’ quanto si legge in una nota della Federazione Riformista di Rende.