Il pediatra Natale Dodaro nuovo Presidente del Rotary Club Cosenza Nord

Gira la ruota del Rotary e anche al Club Cosenza Nord un nuovo anno si apre a testimoniare continuità e capillarità dell’azione solidale della grande organizzazione internazionale.

Il passaggio di consegne è stato questa volta tra Alfredo Sguglio e Natale Dodaro, subentrato dal 1° luglio. La cerimonia ufficiale si è svolta ieri sera, 6 luglio, al Regal Garden di Zumpano, presenti numerosi soci e autorità rotariane e il Vice Governatore del Distretto 2102 Vito Mancuso, che ha portato il saluto e gli auguri del Governatore Francesco Petrolo.

Natale Dodaro, pediatra, rotariano dal 2016, prende in mano le redini del Club che vanta una meritoria storia iniziata nel 1987 ed ha oggi il maggior numero di soci del Distretto calabrese.

In apertura, Alfredo Sguglio ha presentato un video riassuntivo dell’attività di un anno intenso, sottolineando l’importanza che è stata data alla comunicazione delle iniziative, il che ha prodotto, tra l’altro, per la prima volta nella storia del Club, una richiesta di iscrizione pervenuta attraverso la pagina Facebook, confermando l’importanza dei social quando utilizzati per diffondere messaggi etici e positivi.

Il Presidente Dodaro ha esordito affermando di condividere pienamente il messaggio del Presidente del Rotary Internazionale, lo scozzese Gordon McInally, che ha inteso caratterizzare il suo anno con lo slogan Creiamo speranza nel mondo e che nel suo discorso inaugurale ha sottolineato la volontà di continuare il viaggio del Rotary nella diversità, nell’equità e nell’inclusione.

In ossequio ai valori fondanti del Rotary, Natale Dodaro ha assicurato massima attenzione alle componenti più fragili della società, attraverso progetti mirati che si avvarranno della professionalità e disponibilità di numerosi soci.

Nella programmazione figurano iniziative come l’attivazione di un punto accoglienza per le vittime di abusi e violenza, la creazione di un’aula “relax” in una scuola cittadina che all’occorrenza possa servire a studenti con autismo e altre problematiche, un progetto itinerante contro le dipendenze.

Continueranno esperienze di successo come il Caffè Alzhaimer e il Club parteciperà attivamente ai progetti distrettuali denominati Agorà, di contrasto alle diverse criticità della Calabria e focalizzati in particolare su salute mentale e affiancamento ai giovani nei percorsi alla ricerca di un lavoro.

A supportare il neo Presidente in questi impegni saranno Francesco Chiaia e Leucio Gisonna come Vice Presidenti, Umberto Greco in qualità di Tesoriere coadiuvato dal co-tesoriere Gianfranco Calderaro, Elena Bloise Prefetto coadiuvata da Marianna Puzzo e Carlo De Rose, Antonietta Converso Presidente Incoming, Alfredo Sguglio Past President.

Consiglieri sono stati nominati: Emanuela Bilotti, Francesco Corigliano, Pierluigi Fava, Vincenzo Ferraro, Deborah Granata, Massimo Gentile, Piero Leo, Giorgio Marchese, Candida Mastroianni, Rossella Napoli.

Presidenti di Commissione: Amministrazione, Amedeo De Marco; Effettivo, Emanuele Ruvio; Immagine pubblica, Elena Scrivano; Progetti, Stefania Rossi; Rotary Foundation, Giacomo Bruni.