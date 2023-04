Cosenza, inaugurata la nuova sede della Fondazione “Giacomo Mancini”

“Grazie ai cittadini di questo nostro rione, grazie ai socialisti di tutte le generazioni, grazie ai compagni, agli amici, ai simpatizzanti che si sono inerpicati per le vie del centro storico di Cosenza per essere insieme a noi”. Così in una dichiarazione di Pietro e Giacomo Mancini diffusa dalla Fondazione intitolata al leone socialista che il 21 aprile in occasione dell’anniversario della nascita del leader ha inaugurato la nuova sede.

“Grazie ai sindaci e agli amministratori dei comuni calabresi che sono stati presenti. Grazie al Sindaco di Catanzaro per il bel messaggio che ha inviato, ai politici di tutti gli schieramenti per le dichiarazioni di apprezzamento e ai cittadini che con i loro commenti sulla rete hanno fatto sentire il loro sostegno. L’inaugurazione della nuova sede della Fondazione, il 21 aprile, è stato un bel modo per onorare insieme l’anniversario della nascita di Giacomo Mancini.

Adesso – concludono Pietro e Giacomo Mancini – i nuovi locali saranno disponibili per quanti vorranno consultare l’archivio, visionare la mostra fotografica e approfondire le testimonianze del lungo e fulgido impegno politico del leone socialista. E saranno aperti per ospitare iniziative politiche e culturali. Un piccolo contributo da parte nostra anche per animare di vita nel centro storico della nostra città”.