Cosenza, i provvedimenti della Polizia Municipale per le celebrazioni del 25 aprile

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile a Cosenza per il 78° anniversario della Liberazione, in programma in Piazza della Vittoria con la partecipazione delle autorità civili, religiose e militari, la Polizia Municipale ha istituito, con propria ordinanza, dalle ore 14,00 del 24 aprile alle ore 13,00 del 25 aprile, il divieto di sosta con rimozione, con l’eccezione dei veicoli al servizio della manifestazione, su Piazza della Vittoria, su ambo i lati del tratto che va da Corso Umberto a Viale Trieste e su ambo i lati del tratto che va da viale Trieste a Corso Umberto.

Il provvedimento della Polizia Municipale si è reso necessario all’esito della riunione organizzativa tenutasi nei giorni scorsi in Prefettura e dopo aver preso atto del programma delle celebrazioni. Si è pertanto ritenuto di adottare temporaneamente, sull’area interessata dalla manifestazione, i provvedimenti viabilistici necessari a garantire le condizioni di sicurezza ai partecipanti e agli utenti della strada.

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.