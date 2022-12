Ad Acquappesa Anas al lavoro sulla SS18 per rimozione del materiale franato dal costone roccioso nei giorni scorsi.

A partire da domani 21 dicembre, un tratto della SS18 “Tirrena Inferiore” sarà provvisoriamente interdetto al traffico,dal km 300,400 al km 300,560, tra i comuni di Acquaappesa e Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, per consentire in sicurezza le operazioni di rimozione del materiale franato dal costone roccioso nei giorni scorsi.

Il transito dei mezzi leggeri sarà deviato lungo la viabilità locale, quello dei mezzi pesanti sarà indirizzato sulla A2.

L’ultimazione delle attività, di pulizia e messa in sicurezza del piano viabile, è prevista per venerdì 23 dicembre 2022

Anas, Protezione Civile e le Forze dell’Ordine Locali, hanno concordato dei presidi del tratto interessato dove ad ora è attivo un restringimento della carreggiata, al km 300,530, per monitorare le condizioni della sede stradale e lo stato di esercizio dell’arteria.