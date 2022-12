Antoniozzi (FdI): “Bene incontro prefettura su centro storico di Cosenza”

“Bene incontro su centro storico di Cosenza. Disponibili a collaborare” L’incontro tenutosi ieri nella sede della Prefettura di Cosenza sui destini del centro storico, alla presenza di tanti attori istituzionali, è un fatto estremamente positivo. Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Bisogna trovare tutti insieme un percorso utile per intervenire sul meraviglioso centro storico di Cosenza – dice Antoniozzi- anche per motivi di sicurezza. Ho già concordato con Franz Caruso un incontro prossimamente per ribadire tutto il mio impegno di parlamentare per contribuire a rendere operativo il dibattito e per cercare nuove forme di finanziamento per la nostra città antica. Saranno invitati dal sindaco i parlamentari di tutte le forze politiche perché su questi temi non sono ammesse divisioni di nessun genere”.