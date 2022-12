Lo scontro tra gruppi criminali per il controllo di Corigliano Rossano: 5 persone in carcere

Sono cinque le persone finite in carcere, una ai domiciliari e una con obbligo di presentazione alla pg nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro e dalla Procura di Castrovillari e condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano con il supporto dei militari dello Squadrone “Cacciatori” e da unità cinofile del Nucleo di Vibo Valentia.

Agli indagati vengono contestati a vario titolo i reati di omicidio, ricettazione e porto di arma abusiva, detenzione illegale di armi, danneggiamento aggravato di alberi da frutto, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutti reati aggravati dall’avere commesso il fatto al fine di contribuire all’attività di un’associazione operante in un contesto di matrice mafiosa e in una logica di contrapposizione tra gruppi criminali per il controllo del territorio.

L’indagine si è sviluppata nell’arco temporale che intercorre tra i mesi di maggio e agosto scorso – secondo gli inquirenti- ha permesso di delineare uno spaccato allarmante della realtà delinquenziale nel territorio di Corigliano-Rossano, focalizzando gli assetti criminali nel settore del narcotraffico e sulle dinamiche di controllo del territorio.

In questo contesto sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti di una serie di soggetti in relazione ad una sequenza di reati, tra i quali l’omicidio Aquino.