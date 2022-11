Loizzo (Lega): “Urgente intervenire su ospedale Annunziata, confidiamo in Occhiuto”

Urgente intervenire su Annunziata, confidiamo in Occhiuto”. L’approvazione del decreto Calabria darà la possibilità al presidente Occhiuto dì intervenire sulle emergenze,con particolare riferimento all’ospedale civile dì Cosenza. Lo afferma l’on Simona Loizzo deputato della Lega. Ci sono criticità nate durante il periodo di governo del centrosinistra che sì trascinano ad Oggi. Molti colleghi direttori di struttura complessa sono stati costretti a interrompere le prestazioni ambulatoriali per la mancanza di medici e infermieri -dice Loizzo – che ora certamente potranno essere assunti. Ci sono problemi logistici con carenze strutturali che il management aziendale deve risolvere -prosegue ancora Loizzo – per garantire piena efficienza agli utenti.

Sappiamo che il governatore vuole agire nella direzione giusta che è quella di implementare gli organici e consentire l’erogazione dei servizi. Come hub fondamentale per la provincia l’ospedale deve essere rilanciato -aggiunge Loizzo – e noi siamo pronti a sostenere il presidente Occhiuto negli sforzi che dovranno essere compiuti. Bisogna affrontare la situazione dei pazienti oncologici fragili che devono essere messi al centro di dinamiche terapeutiche e tecnologiche. L’obiettivo comune è anche quello di recuperare l’emigrazione sanitaria che costa molto in termini economici e anche sociali -continua Loizzo – e che non può essere addebitata ai sanitari che sono di spessore. Il rafforzamento dell’Annunziata passa attraverso il rinnovo del parco tecnologico e la giusta dotazione organica e non esclude in alcun modo le giuste misure per il territorio. Cosenza che è la più grande provincia calabrese confida nel nuovo corso che già il 2023 dovrà far vedere concretamente i segnali del cambiamento che medici e pazienti aspettano .La vera sfida che ci attende -conclude Loizzo- è la condivisione con Occhiuto della realizzazione del nuovo ospedale che dovrà essere un fiore all’occhiello della sanità meridionale.